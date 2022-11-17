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НовостиПолитика17 ноября 2022 7:54

В Евросоюзе пообещали возместить ущерб третьим странам от антироссийских санкций

ЕС хотел бы решить проблему с влиянием санкций очень аккуратно, заявил Боррель
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Евросоюзе пообещали возместить ущерб третьим странам от антироссийских санкций

В Евросоюзе пообещали возместить ущерб третьим странам от антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз возместит третьим странам ущерб, который будет причинен в результате санкций против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Последствия санкций должны быть тщательно измерены, они не должны влиять на логистические факторы. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», – сказал глава европейской дипломатии на брифинге в Астане.

По словам Борреля, ЕС хотел бы решить проблему с влиянием санкций очень аккуратно. Он заявил, что они не направлены на экономику третьих стран.

Ранее власти Казахстана заявили, что не станут помогать России в обходе санкций США и Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, весной этого года Минфин США представил легальные способы обхода санкций при покупке нефти в России.