Молодые учёные ИГУ открыли новые полезные свойства трюфелей

Фото: пресс-служба ИГУ

Проект по исследованию трюфелевых грибов и созданию трюфельной фермы молодых ученых лаборатории фармацевтической биотехнологии ИГУ в 2020 году получил поддержку Российского научного фонда (РНФ) в размере трех миллионов рублей. В этом году на продолжение исследований коллектив лаборатории вновь получил грант РНФ. Исследования уже дали результаты: у трюфелевых грибов обнаружены полезные свойства, которые могут быть использованы в сельском хозяйстве, медицине, науке и пищевой промышленности.

Для исследования ученые используют несколько видов трюфелей: летний черный, белый русский, белый пьемонтский и т.д. Известно, что выращивать такие грибы очень непросто, именно поэтому они и считаются редким деликатесом. Однако иркутские учёные определили, что идеальными для выращивания трюфелей были бы лабораторные условия.

Екатерина Малыгина, младший научный сотрудник лаборатории фармацевтической биотехнологии:

- Возможность использования трюфелевых грибов в сельском хозяйстве заключается в их полезных для растений свойствах. Результаты анализа, имеющиеся в зарубежной литературе, показывают, что трюфели благоприятно влияют на растения, улучшая их обмен веществ и ускоряя процесс роста. Для исследования симбиоза высших растений и мицелия грибов, то есть микоризы, наша команда используют такие растения, как сосна сибирская (Pinus sibirica), шиповник майский (Rosa cinnamomea), фикус бенджамина (Ficus benjamina).

Фото: пресс-служба ИГУ

Кроме пользы для других растений, в иркутской лаборатории обнаружили в трюфелях множество полезных веществ - вдобавок к уже известным. Оказалось, что эти грибы содержат спектр низкомолекулярных соединений, обладающих противоопухолевой, анальгетической, противовоспалительной и даже антиоксидантной активностью. Также, в сердцевине трюфелевого гриба нашли эйфоретики — вещества, воздействующие на рецепторы клеток головного мозга. Ученые уверены, что в будущем эти вещества могут быть использованы в качестве обезболивающего препарата.

Кроме всего прочего, трюфель может служить отличной заменой мясу:

- Трюфель удивителен по своей структуре и является ценным продуктом. В будущем биологи могут использовать трюфелевый мицелий для производства функциональных продуктов питания, - пояснила Екатерина Малыгина.

Исследования продолжаются. Сейчас ученые определяют особенностей русских трюфелей и их отличия от итальянских и французских грибов. Кроме того, изучаются их свойства для облегчения закладывания плантации трюфелей в Иркутском регионе.