Зеленский озвучил условие для возобновления транзита российского аммиака

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что может согласиться на транзит аммиака через Украину при условии решения вопроса обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким", - заявил Зеленский в ходе выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022.

Ранее замруководителя российского МИД Сергей Вершинин в комментарии РИА Новости заявил, что аммиакопровод Тольятти-Одесса может быть перезапущен, основания для поставок по нему указаны в продуктовой сделке, при этом по транзиту нельзя вводить предварительные условия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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