Канадцы раскритиковали премьера Трюдо после того, как его отчитал Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Канадцы остались недовольны поведением своего премьер-министра Джастиа Трюдо, который, по их мнению, не смог достойно оправдаться после претензий председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее в интернете появилась видеозапись с саммита «Большой двадцатки» (G20), которая накануне состоялась в Индонезии. Председатель КНР обвинил канадского премьера в нарушении условий переговоров, а также передаче подробностей их диалога в СМИ. Трюдо в свою очередь ответил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог».

«Премьер-министр доказал, по крайней мере мне, что он никогда не бывает "открыт" с канадцами», - написал один из комментаторов.

«Вау, вот это порка. Какой стыд», - отметил другой.

«И снова наш премьер-министр завирусился из-за проблем. Видео даже не нужно смотреть со звуком, язык его тела и то, как он прячется после разговора, говорят сами за себя - действительно неловко», - написал еще один комментатор.

Другой читатель заявил, что канадский премьер «ужасен в международных отношениях», отметив, что для Трюдо «было бы разумнее держаться подальше от Си Цзиньпина, но нет, он попадает в неловкую ситуацию», посоветовав главе правительства «лучше контролировать свое поведение».

Еще один комментатор назвал проблемой Трюдо то, «что он потерял доверие, поэтому никто больше не хочет его слушать». «Вторая проблема для него заключается в том, что он этого не осознает», - добавил он.