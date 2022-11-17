В Крыму заявили, что намерены жестко пресекать намеки на захват полуострова Фото: REUTERS

Любые намеки на захват Крыма будут жестко пресекаться, полуостров навсегда останется территорией России, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

"Украина может в рамках работы своих смертельно больных органов управления решать все, что угодно - от попытки захвата Марса до объявления Тихого океана исконно украинской территорией. Но результат всегда будет один - Крым был, есть и всегда будет исконно русской землей … Любые даже намеки на захват Крыма будут пресекаться максимально жестко", - заявил агентству Чегринец.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара отметил, что заявления украинской стороны о готовности вести с Российской Федерацией переговоры о возвращении Крыма - это не более, чем манипуляции Украинцы, чтобы избежать урегулирования ситуации на Донбассе.

Также ранее Дмитрий Песков заявлял, что вопросов о попытках возвращение Крыма в состав Украины не существует, поскольку республика является регионом России.