Арбитражный суд обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в 300 млн евро за поставки газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа. Об этом заявили в российской компании.

В споре с финской Gasum судья признал указ президента России Владимира Путина об оплате за газ в рублях форс-мажором по контракту, подтвердив тем самым правомерность приостановки поставок.

«Газпром экспорт» сообщает, что арбитраж обязал финскую компанию выплатить задолженность по принципу «бери или плати», обязав также стороны продолжить переговоры по дальнейшим поставкам голубого топлива.

«Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал "Газум" выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты», - сказано в сообщении российской компании.

В мае этого года «Газпром экспорт» приостановил поставки газа по контракту с финской Gasum, которая не произвела оплату за апрель 2022 года, отказавшись платить, а также заявив, что не собирается намерена выполнять требование об оплате поставленного голубого топлива в российской валюте, и решила подать заявление в суд для разбирательств по данному контракту, действующему до конца 2031 года.