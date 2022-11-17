Спецкор KP.RU Александр Коц вошел в совет по правам человека при президенте России

Спецкор KP.RU Александр Коц Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 ноября, принял решение обновить состав совета по правам человека.

Среди новых членов Совета по правам человека десять человек, в том числе спецкор KP.RU Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

«Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека следующие изменения ... включить в состав ... Коц А. И. - специальный корреспондент акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда""», - сказано в указе российского президента, опубликованного в четверг, 17 ноября.

Соответственно, десять человек должны были быть исключены из состава этого совета, в их число вошли журналисты Иван Засурский, Екатерина Винокурова, Николай Сванидзе.