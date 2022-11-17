Россия и США договорились не использовать ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и США условились воздерживаться от применения ядерного оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"... Информация, которую я получил от моего главы разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, состоит в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никакие попытки использовать ядерное оружие", - сообщил он по возвращении из Индонезии, где проводился саммит G20.

Ранее сообщалось, что директор Внешней службы разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. По информации телеканала NTV, встреча глав спецслужб прошла в понедельник, 14 ноября, в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (MIT). Стороны обсуждали, в том числе, вопрос ядерных рисков.

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать. При этом он отмечал, что Москва стоит на принципиальной позиции недопустимости ядерной войны.