Песков заявил, что у переговорщиков Украины "семь пятниц на неделе"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они начинают переговоры, то отказываются от них, то желают публичных.

"... У украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров… потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли климатические условия оказать влияние на предрасположенность Украины к переговорам.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности России к переговорам и предложил провести их в публичном формате.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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