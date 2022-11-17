Порошенко в беседе с пранкерами признал превосходство России над Украиной в воздухе

Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами, которые представились экс-послом США в России Майклом Макфолом, признал превосходство РФ над Украиной в вооружении, а также заявил, что ВСУ нечем защищаться от ударов с воздуха.

"У России в десять раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство, и, в первую очередь, это зенитные ракеты, в том числе, и в зоне нашей контрнаступательной операции", - сказал Порошенко пранкерам.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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