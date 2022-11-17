В Минобороны России сообщили об уничтожили в Павлограде цеха украинского предприятия по производству топлива. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские силы нанести ракетные удары по цеху украинского оборонзавода в Павлограде, где выпускается топливо и ракетные двигатели. В результате цель была поражена. Об этом журналистам 17 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

- Высокоточными ракетными ударами ВКС РФ в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ, - уточнили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами, которые были поставлены Украине Соединенными Штатами и Евросоюзом.

А в начале октября сайт KP.RU писал, что в Минобороны России сообщали об уничтожении в здании СБУ Днепропетровска более 35 сотрудников и советников НАТО. Наступление на Краснолиманском направлении обошлось киевскому режиму в 200 убитых и 320 раненных военнослужащих ВСУ.

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