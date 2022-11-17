МИД России осудил Германию за отказ выдать визы делегации Паралимпийского комитета РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия возмущена решением властей Германии отказать в выдаче виз делегации Паралимпийского комитета РФ и считает это проявлением недобросовестной конкуренции, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

«Возмущены фактом отказа Германии выдать въездные визы делегации Паралимпийского комитета России, которая по приглашению Международного паралимпийского комитета должна была принять участие во внеочередной Генеральной ассамблее организации в Берлине. Расцениваем это как проявление тенденциозной политики и недобросовестной конкуренции», – сказал он на брифинге.

По словам дипломат, Москва также крайне разочарована решением приостановить членство российских паралимпийцев в Международном Паралимпийском комитете.

Напомним, ранее Международный Паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной Генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.