Участник спецоперации допустил, что ВСУ вновь прибегнут к тактике живого щита Фото: REUTERS

ВСУ могут вновь использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения, заявил РИА Новости специалист частной охранной компании, принимающий участие в военной спецоперации.

"Могут задействовать тактику "хьюман щилд" (human shield, живой щит). Мы видели, что происходило в Мариуполе, как боевики нацбатальонов насильно прикрывались гражданскими… Те или иные вооруженные формирования перед собой ставят гражданских, по которым, конечно же, мы работать не можем", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в городе Лиман украинские боевики используют пенсионеров из дома престарелых как “живой щит”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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