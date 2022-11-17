Mysl Polska: украинские беженцы учат поляков жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы, приехавшие в Польшу, чувствуют себя уже более уверенно, чем у себя на родине, и стремятся навязать жителям соседней страны свои правила, написал обозреватель издания Mysl Polska Аркадиуш Микса. Он также назвал поведение украинских беженцев "охотой на ведьм".

"Аппетит украинцев растет… Одна из крупнейших их инициатив - линчевание Малгожаты Шлаговской-Скулской, которая более чем десять лет организовывала фестиваль российского кинематографа", - говорится в статье.

Ранее историк из Польши Анджей Компа сообщал, что польский народ устал и больше уделяет внимание собственным проблемам, чем чем проблемам беженцев, из-за растущей инфляции в стране.

Также ранее сайт KP.RU писал, что очевидных признаков усталости Европы от засилия Украины в новостях и бытовой жизни становится все больше. Один из них - разочарование многих жителей европейских стран в украинских беженцах, которых они, как жертв боевых действий, принимали поначалу с распростертыми объятиями.

Кроме этого, сообщалось, что французы разочаровались в украинских беженцах.

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