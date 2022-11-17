Украине не позволили участвовать в расследовании падения ракеты в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представителям Украины разрешат ознакомиться с расследованием падения ракеты на территории Польши, но не дадут участвовать в нем, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Если гости с Украины захотят увидеть… расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании… это уже требует конкретных оснований в части международного права…", - сказал глава Польши.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщал, что украинские эксперты были допущены на место падения ракеты на территории Польши.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.