Херсонские власти сообщили, что ВСУ планируют мобилизацию в Херсоне Фото: Александр КОЦ

ВС Украины планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правобережье Днепра, рассказал журналистам сегодня, 17 ноября, представитель экстренных служб Херсонской области.

"По данным, полученным от источников в ВСУ, сейчас в Херсоне и правобережье идет подготовка мобилизационных мероприятий всех граждан призывного возраста", - уточнил он.

В середине октября 2022 года российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов ВСУ, рисками затопления в случае возможного удара по плотине Каховской ГЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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