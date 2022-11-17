В Госдуме предложили вернуть в российские школы традиционные уроки труда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов считает, что в российские школы необходимо вернуть традиционные уроки труда, которые смогли бы заметить предмет "Технология".

По словам чиновника, слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье позволят детям приобрести необходимые в жизни навыки, а также поспособствуют развитию любви к труду .Об этом сообщает NEWS.ru.

- Это нормально, когда ребёнок участвует в уборке класса, школьного двора, помогает дома - выполняет мелкие, но важные для его воспитания поручения. Например, мальчишкам будет полезно научиться мелкому ремонту. Речь идёт о навыках, которые всегда пригодятся во взрослой жизни, - считает парламентарий.

При этом он заверил, что соответствующие изменения будут предложены министру просвещения РФ Сергею Кравцову.