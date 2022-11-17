Welt: перед взрывами рядом с "Северными потоками" проходило судно, которое могло заниматься разведкой

Всплывают новые данные о том, что предшествовало взрывам на газопроводах СП и СП-2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные поблизости от мест пролегания "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов, могли выполнять разведывательные задачи. Информацию об этом распространила немецкая газета Die Welt.

Директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс, как сообщает СМИ, рассказал о том, что корабли могли выполнять разведывательные задачи, например, чтобы убедиться, что поблизости "нет гражданских или военных судов других государств, присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения". При этом, как отмечает Die Welt, настоящий акт диверсии мог быть совершен с использованием подводной лодки.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично сообщил о том, что за терактами на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" напрямую стоят "англосаксы". Решившись на подобные немыслимые действия, как отмечает российский лидер, они фактически перешли к прямому уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Впоследствии министерство обороны России официально заявило о том, что к взрывам на "Северных потоках" причастна Великобритания: согласно данным российского военного ведомства, непосредственную организацию и планирование террористических актов осуществляли военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Соединенного Королевства.

В РФ ЧП на "Северных потоках" расследуется ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Акт международного терроризма".