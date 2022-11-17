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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 20:58

В Тоскане неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова

Adnkronos: в Тоскане неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова
Александр КИСЛОВ
Бизнесмен Олег Тиньков лишился ценного имущества

Бизнесмен Олег Тиньков лишился ценного имущества

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вилла в Форте-деи-Марми (итальянская область Тоскана), предположительно принадлежащая бизнесмену и бывшему владельцу "Тинькофф банка" Олегу Тинькову, была ограблена неизвестными злоумышленниками. Информацию об этом распространило местное издание Adnkronos.

Согласно информации итальянских журналистов, грабителями были целенаправленно вскрыты два сейфа, речь идет о краже часов и ювелирных изделий. Как отмечает газета, стоимость украденных вещей еще точно не определена, но предварительно оценивается в сотни тысяч евро. Кроме того, пишет издание, в Форте-деи-Марми была ограблена также и другая вилла, которая может принадлежать россиянам (фамилии ее возможных владельцев пока не разглашаются).

Ранее Олег Тиньков публично сообщал о своем желании отказаться от российского гражданства - бизнесмен уже несколько месяцев постоянно живет за границей и критикует действия РФ. В ответ на такие вызывающие и антироссийские заявления Тинькова в Госдуме России уже предложили поднять вопрос о конфискации всех его активов и всего его имущества в стране (с таким заявлением, в частности, выступил депутат ГД от партии "Справедливая Россия" Михаил Делягин).

Сенатор Андрей Кутепов пошел еще дальше - он предложил российскому правительству конфисковать все активы, принадлежащие бизнесменам, покинувшим РФ после начала военной спецоперации на Украине и осудившим действиями России.