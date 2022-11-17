В Госдуме оценили идею введения в России единой школьной формы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зампред комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал идею введения в стране единой формы в школах.

По словам депутата, идея понятна - это необходимо для дисциплины учащихся, а также нужно для пресечения хвастовства школьников друг перед другом богатство. Однако существующих в этой области норм достаточно, считает он. Об этом пишет Lenta.ru.

- Сейчас закон предполагает введение неких единых требований к школьной одежде, а по решению совета школы возможна и единая форма - может быть, какие-то школы хотят иметь собственную форму, отличную от единой по стране, - сказал Смолин.

Ранее телеканал "360" сообщал, что школ коснется введения единой школьной формы. Однако, как заявлял Кравцов, каждое учебное заведение сможет выбрать ее самостоятельно.

Тем временем, "Известия" отмечают, что в течение 2022 года компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза. Объем продукции, поставленной заказчикам, за тот же период увеличился на 57% и составил 36,4 млрд рублей.