Республиканцы предложили провести аудит средств, направленных США на помощь Украине

В Конгрессе США обсудят эффективность траты средств, выделяемых Соединенными Штатами на помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине.

Документ был внесен в американский Конгресс 17 ноября нынешнего года, под ним подписали 11 конгрессменов-республиканцев. Они требуют в кратчайшие сроки предоставить им документы и детальные данные о деньгах, которые США направляют на помощь Украине.

Кроме того, законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Ранее с требованиями о прекращении или существенно сокращении военной и финансовой помощи Украине со стороны США выступали многие влиятельные представители американской Республиканской партии.

В частности, конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин публично заявила о необходимости прекращения американской поддержки киевского националистического режима. "США должны перестать позволять Зеленскому требовать деньги и оружие, поскольку он пытается втянуть их в третью мировую войну. Денег для Украины больше нет. Пора заканчивать этот конфликт и требовать мира", - отметила она. Похожего мнения придерживается и сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший.