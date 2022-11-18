Врач рассказала, где на теле располагаются самые опасные родинки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Врач онколог-дерматолог высшей категории клиники АО "Медицина" Ольга Машкова рассказала россиянам, какие родинки на теле человека считаются опасными .

Эксперт объяснила, что пигментированные или беспигментные образования есть у каждого, но в некоторых случаях они могут превращаться в опасные образования. Об этом пишет Газета.Ru.

Некоторые невусы требуют незамедлительного удаления. В частности, это касается родинок, расположенных на стопах ног, ладонях и слизистых оболочках. Такое месторасположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования.

Также доктор призвала обратиться к специалистам в случае, если родинка или область кожи вокруг нее стала болеть или воспалилась, изменила форму, увеличилась в размере или изменила цвет.

Ранее телеканал "360" сообщал, почему почему нельзя трогать красные родинки. как пояснила дерматолог-онколог Ольга Антонова, если их повредить, то они могут стать источником обильного кровотечения. Однако, если травмировалась обычная родинка, то врач-дерматовенеролог Видновской РКБ Минздрава МО Ольга Логинова советует обработать место травмы перекисью водорода и спиртовой салфеткой, передает RT.