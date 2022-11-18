МАГАТЭ не удалось обнаружить на Украине следы изготовления "грязной бомбы"

В МАГАТЭ сделали важное заявление по поводу истории с созданием "грязной" ядерной бомбы на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МАГАТЭ сообщили о том, что на Украине не были обнаружены следы изготовления "грязной" ядерной бомбы. Организация проводила масштабные соответствующие проверки, но никаких подтверждений попыток Киева создать такого рода бомбу обнаружить не удалось.

Информация об этом содержится в официальном резолюции Международного агентства по атомной энергии.

В документе отмечается, что вывод об отсутствии действий по подготовке к созданию "грязной бомбы" на Украине сделан после инспекций, проведенный на ключевых ядерных объектах на территории этой страны.

При этом стоит отметить тот факт, что Россия и Китай проголосовали против резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности и гарантий на Украине.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов публично заявил о том, что Минобороны России располагает полностью достоверной информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" с большой долей вероятности проходит не без участия западных кураторов Украины, отмечал позднее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.