Американская конгрессвумен Грин назвала Украину 51-штатом США

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила с неожиданным антиукраинским заявлением Фото: REUTERS

Член Палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин (представляет Республиканскую партию) 17 ноября 2022 года публично подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление конгрессвумен Грин сделала в эфире американского телеканала C-Span."Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает (Владимир) Зеленский в нашем правительстве?" - риторически вопрошает Грин.

Политик назвала огромную американскую финансовую помощь США Украине "позором". Конгрессвумен полагает, что Вашингтон точно не должен являться "спонсором украинского бюджета".

Ранее стало известно о том, что Марджори Тейлор Грин и еще 10 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии решили проверить, "на что уходить каждый доллар", направляемый Соединенными Штатами Украине.

Они внесли в Конгресс законопроект, предполагающий введение четкой системы жесткого контроля над расходованием американских денег, которые нынешние власти США выделяют Украине. Предполагается также, что республиканцы по итогам проведенного аудита могут поставить вопрос либо о полном прекращении американской финансовой помощи Киеву, либо о существенном уменьшении денежных сумм, которые Вашингтон направляет своим украинским партнерам.