Зеленский рассказал, что десять миллионов украинцев остаются без электричества

Владимир Зеленский вновь высказался о "сидящих без света" жителям украинских городов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов Вооруженных сил РФ миллионы украинцев вынуждены сидеть без света. Соответствующее заявление сделал Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

"Весь день идет ликвидация последствий ударов. На этот час десять миллионов украинцев без электричества. Наибольшее число — в Винницкой, Одесской, Сумской областях и в Киеве", - сообщил руководитель украинского государства.

По данным министерства обороны России, удары по территории Украины наносятся высокоточным оружием и исключительно по военным объектам (кроме того, обстрелам могут также подвергаться и объекты критической гражданской инфраструктуры Украины).

В частности, 16 ноября 2022 года российское военное ведомство заявило, что не наносило никаких ударов по Киеву, а все публикующиеся в СМИ фото и видео разрушений являются следствием работы украинских систем ПВО (противовоздушной обороны).