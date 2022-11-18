МАГАТЭ требует от РФ передать Запорожскую АЭС Украине

От России потребовали добровольно отказаться от Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает власти РФ отказаться от контроля за Запорожской АЭС и передать данный объект украинской стороне.

В заявлении агентства говорится, что передача контроля над станцией Киеву является обязательным условием для проведения деятельности МАГАТЭ по проверке гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Российская сторона требования международного организации выполнять не намерена. Все дело в том, что юридически Запорожская атомная электростанция уже переведена в собственность РФ, на ней много месяцев работают российские специалисты.

Кроме того, АЭС расположена в городе Энергодар, который входит в Запорожскую область РФ (стала частью Российской Федерации по итогам проведенного всенародного референдума). Поэтому, как заявляют в представительстве РФ при МАГАТЭ, передача какого-либо крупного критически значимого объекта, находящегося на территории одного из российских регионов, в собственность другого государства, не выглядит допустимой.