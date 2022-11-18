В США обвинили Зеленского в попытке спровоцировать начало третьей мировой войны

В Соединенных Штатах начали резко критиковать Владимира Зеленского и проводимую им политику Фото: REUTERS

Обозреватель и аналитик из США Эндрю Корибко публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить Запад начать Третью мировую войну. Соответствующее заявление можно найти в статье Корибко, которая размещена на официальном сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.

«НАТО и Россия ненадолго оказались на грани Третьей мировой войны во вторник вечером после того, как Украина случайно бомбила Польшу. Зеленский врал миру назвав случайную бомбардировку Польши его войсками „российским ракетным ударом по коллективной безопасности“ и заявив НАТО, что „нам нужно действовать“», — полагает американский аналитик.

По словам обозревателя Корибко, Зеленский сознательно пытался организовать провокацию, так как не уверен, что Украина сможет добиться новых успехов в противостоянии с Россией. Также он опасается усиления давления со стороны Запада по поводу начала переговоров с Москвой, считает автор аналитического материала.

Ранее из публикации влиятельной британской газеты Financial Times стало известно о том, что на Западе постепенно растет раздражение действиями, политикой и риторикой украинского президента Владимира Зеленского и ключевых членов его команды. Последней каплей стали голословные и необоснованные обвинения в адрес РФ, которые озвучивались Зеленским и его соратниками после ракетного инцидента в Польше - ряд высокопоставленных представителей НАТО отмечают, что неадекватные действия Зеленского чуть не поставили альянс на грань вступления в прямой военный конфликт с Россией.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя статью FT, заявил, что в подобном положении дел виноваты сами западные политики, которые стали "позволять Зеленскому слишком многое".

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