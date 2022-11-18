Sabah: Соединенным Штатам на саммите G20 пришлось отказаться от притязаний на мировое господство

Соединенным Штатам пришлось умерить свои геополитические амбиции на крупном международном форуме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель отдела зарубежных новостей популярной турецкой газеты Sabah Берджан Тутар рассказал о фиаско США на прошедшем в Индонезии саммите G20. По мнению аналитика, Вашингтон не сумел (хотя и пытался) перетянуть на свою сторону союзников России.

«США, обреченные на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали», — заявил обозреватель sabah в своей колонке. Колумнист также отметил, что уже сейчас можно всерьез говорить о том, что проект «новой холодной войны», который Запад фактически запустил против России и Китая, полностью провалился. «Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний», — заключил Тутар.

Ранее российский президент Владимир Путин публично назвал политику США в качестве мирового гегемона крайне вредной, неверной и ошибочной. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе своей речи на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин абсолютно убежден в том, что народы мира уже сейчас не станут закрывать глаза на американскую "политику принуждения", которая за последнее время полностью дискредитировала себя. При этом российский лидер дал понять, что РФ на мировую гегемонию точно не претендует и выступает за международную кооперацию и сотрудничество в рамках многополярного мира.