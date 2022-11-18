КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японии

Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии Фото: скриншот

КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету. Информацию об этом распространили службы безопасности в Японии и южнокорейское агентство "Ренхап".

Премьер Японии Фумио Кисида публично заявил о том, что северокорейская ракета, с большой долей вероятности, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии в районе Хоккайдо.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету. Предполагается, что она упала в пределах исключительной экономической зоны нашей страны к западу от Хоккайдо", - рассказал журналистам влиятельный японский политик, который в настоящее время находится в Бангкоке, где собирается участвовать в очередном саммите АТЭС.

Ранее Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея неоднократно обращались к властям КНДР с требованием прекратить проводить масштабные ракетные испытания и пуски (особенно в случае, если северокорейские ракеты в итоге падают в исключительной экономической зоне других государств).

Однако в Пхеньяне называют подобные заявления крайне неуместными и граничащими с вмешательством в суверенные дела другого государства. Высшее военно-политическое руководство Северной Кореи намерено продолжать пуски ракет, так как эта тема непосредственно касается безопасности страны, что является ключевым вопросом для государства на данном этапе.