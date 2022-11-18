В США республиканцы требуют от Блинкена отчитаться о финансовых связях демократов и Украины

США может охватить мощнейший политический кризис из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа конгрессменов-республиканцев направила официальное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины через обанкротившуюся криптобиржу FTX.

Как сообщает информагентство РИА Новости, американские республиканцы всерьез опасаются того, что украинское правительство могло инвестировать часть выделенных Киеву средств в FTX и затем использовать эти деньги для того, чтобы помочь демократам остаться у власти в США.

Ранее стало известно о том, что республиканцы после получения большинства в американской Палате представителей Конгресса решили тщательно проверить все траты Соединенных Штатов на помощь Украине.

Более того, в Конгресс уже внесен законопроект, в соответствии с которым Республиканская партия сможет изучить, куда ушел каждый доллар, направленный США Украине. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пошла еще дальше и заявила о том, что Вашингтону нужно как можно скорее вообще отказаться от какой-либо финансовой поддержки киевского режима. Она считает, что своими действиями команда украинского президента уже доказала, что доверять ей нельзя. поэтому любую помощь Киева нужно срочно свернуть.