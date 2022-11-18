В пресс-службе Валуева прокомментировали заявление о его госпитализации

Николай Валуев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Николая Валуева прокомментировали появившиеся накануне сообщения о якобы госпитализации депутата Государственной думы РФ, заявив, что с ним все в порядке и уже в субботу, 19 ноября его можно будет увидеть.

«Вчера он был на работе, завтра все его увидят на ТВ, он будет комментировать бой… Вчера он был в Думе, всё в порядке», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе депутата, отметив, что Валуев хромает еще с августа.

Позже Валуев сам опроверг появившиеся сообщение об его госпитализации в одну из больниц Москвы. Парламентарий сообщил, что с ним все в порядке, отметив, что он продолжает работать, а в скором времени собирается прокомментировать бокс на Первом канале.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке. Работаем. Завтра бои на Первом канале. Как обычно прокомментирую происходящее в ринге. До встречи на Первом», - написал бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA в социальных сетях.