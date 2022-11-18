Петр Бирюков: в Троицком и Новомосковском административных округах реконструируют очистные сооружения «Шишкин Лес»

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Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО «Мосводоканал». В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, - отметил Петр Бирюков. - Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения «Шишкин Лес» станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям».

Заместитель мэра рассказал, что в рамках подготовительного этапа проводятся расчистка участка для строительства, ликвидация иловых карт, оборудование строительной площадки, подвоз материалов.

«В ходе реконструкции планируется построить здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, проложить новые трубопроводы, - подчеркнул Петр Бирюков. - В проекте реализуем самые передовые технологии, в том числе оборудуем объект системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания. Установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации и газоочистки».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что активная фаза реконструкции очистных сооружений «Шишкин Лес» запланирована на 2023 год.