Эрдоган предложил Путину оживить переговоры по урегулированию ситуации на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В рамках разговора турецкий лидер призвал к оживлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине, уточнили в канцелярии республики.

"Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом. Во второй половине дня будет еще один международный разговор", - сказал Песков журналистам.

Канцелярия главы Турции подчеркнула, что Эрдоган считает недопустимым затягивание российско-украинского конфликта, так как оно "увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры".

"Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - отметили в турецком ведомстве.

Ранее агентство Reuters писало со ссылкой на Белый дом, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс направился в Анкару для обсуждения вопросов с российским дипломатом. Агентство уточняет, что американский представитель был намерен "передать сообщение о последствиях любого применения ядерного оружия Россией". Встреча состоялась 14 ноября 2022 года.