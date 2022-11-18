США придумали, как решить все проблемы с Россией при помощи Польши

Польша стала предлогом для решения проблем США с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После инцидента с падением ракеты на польской территории страны Восточной Европы занялись усилением собственной боеготовности, Соединенные Штаты не остались в стороне, начиная также усиливать свои силы, и направив среди прочего в Северное море несколько авианосных групп. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Вашингтон задействовал один из самых мощных кораблей США «Джеральд Форд», для которого этот спуск на воду стал фактически первым боевым событием.

«Военная составляющая тут не столь весома, как политическая. К тому же американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины - посредством закупок у себя», - объяснил действия Вашингтона член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

По его словам, в Североатлантический альянс заговорил о необходимости «более оперативно реагировать на угрозы», а также повысить уровень координации между странами-членами блока. Отмечается, что Вашингтон продолжает использовать стратегию давления на Москву, поскольку у американской стороны вызывает опасения не только ситуация на Украине, но и увеличение активности России в Арктике.

При этом Судаков указывается, что США действуют по принципу «убей двух зайцев одним выстрелом». «Американцы хотят залезть в более тонкие кошельки европейцев, чтобы помочь Украине за счет покупок у них», - уточняет он, поясняя, что теперь странах НАТО в Восточной Европе уже растут военные расходы.