Песков отметил важность найти виновных в теракте на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя результаты расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», которые показали следы взрывов, заявил, что приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта, однако важно найти виновных в подрывах.

Напомним, сегодня, 18 ноября, прокуратура Швеции сообщила о доказательстве взрывов на «Северных потоках», отметив, что экспертизы продемонстрировали следы взрывчатки, а также посторонних предметов.

«То, что стали поступать подтверждения о диверсионном, террористическом акте, еще раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно не останавливаться и найти того, кто стоит за этим подрывом», - заявил представитель Кремля.

Песков также призвал дождаться результатов полного расследования, указав на то, что будут проведены оценки ущерба, дальнейшие заключения специалистов и перспективы восстановления.