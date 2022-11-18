ГБР Украины заявило о перешедших на сторону России бывших бойцов «Беркута» Фото: REUTERS

Более 20 бывших бойцов украинского спецподразделения МВД «Беркут» участвуют в боевых действиях на стороне России, заявляет Государственное бюро расследований.

«В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения «Беркут» сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе правоохранительных органов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в ГБР Украины, несколько бойцов из бывшего «Беркута», которые воюют на стороне России, являются фигурантами специального досудебного расследования.

Напомним, 21 ноября площадь Независимости в Киеве была занята сторонниками евроинтеграции после того, как правительство Украины заявило о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом. На майдане столкнулись протестующие и силовики, в том числе из спецподразделения «Беркут». После того, как президент Виктор Янукович был отстранен от власти и покинул Украину, новые власти страны обвинили его и сотрудников «Беркута» в убийстве во время евромайдана более 100 человек.