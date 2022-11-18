Кость вымершей в ледниковый период лошади обнаружили на берегу реки в Удмуртии

Фото: Глазовский краеведческий музей

На берегу реки Чепца в Удмуртии обнаружили кость вымершей в плейстоцен лошади. Об этом сообщает Udm-Info.

Находку обнаружил местный житель. В июле этого года мужчина прогуливался по берегу реки недалеко от Большого карьера в Глазове. В песке он заметил необычный предмет, а когда откопал, понял, что это кость животного. Через некоторое время он отнес находку в местный краеведческий музей.

Идентифицировал кость кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Палеонтологического института РАН и доцент Удмуртского Государственного Университета Бакаев Александр. Ученый подтвердил, что это действительно уникальная находка для Удмуртии. Кость оказалась проксимальной фалангой ископаемой лошади времен плейстоцена.

Сейчас кость находится в краеведческом музее Глазова. Его сотрудники подчеркнули, что до этого в учреждении не было останков древних лошадей.

Отметим, что проксимальными фалангами называют те, которые располагаются ближе всего к руке или ноге. К примеру, выступающие, узловатые концы фаланг в руках обычно называют костяшками пальцев.