В Самаре на межрегиональной IТ-конференции обсудили вопросы импортозамещения программного обеспечения

Самарская область является одним из лидеров IТ-отрасли в России. Фото: правительство Самарской области.

В пятницу, 18 ноября, в Самаре прошла межрегиональная IТ-конференция и выставка «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Работу конференции открыли Губернатор Дмитрий Азаров, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

В ней участвовали представители более 150 компаний и 40 спикеров.

Масштабное событие объединило ведущих российских экспертов на одной площадке для обсуждения вопросов импортозамещения программного обеспечения. Самарская область является одним из лидеров IТ-отрасли в России. Вопросы цифровизации предприятий и внедрения передовых российских решений особенно актуальны в связи с санкционным давлением со стороны западных стран.

IТ-специалисты могут рассчитывать на льготную ипотеку, увеличение возраста молодых специалистов, для которых действуют льготные условия при покупке жилья. Также уже более 3500 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались льготами и купили программное обеспечение со скидкой 50%. Самарские предприниматели приобрели более 9 тысяч отечественных лицензий.

— Мы можем поделиться опытом, как вести импортозамещение, работать с точки зрения укрепления технологического суверенитета. Благодаря господдержке и льготам для покупки отечественных программных продуктов, спрос на них растет, — сказал губернатор Самарской области.

Во время конференции глава региона Дмитрий Азаров и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных и цифровых технологий.

В рамках соглашения стороны будут обмениваться научно-технической информацией, содействовать в тестировании программных продуктов и цифровых технологий членов АРПП «Отечественный софт», а также разрабатывать предложения по реализации проектов на территории Самарской области.

- У нас хорошие разработчики, которые делают отличные продукты. А предприятия зачастую об этом не знают. Наша задача – рассказать промышленным предприятиям о лучших свойствах отечественных программных продуктах, – отметила Наталья Касперская. – Мы открыты к диалогу и готовы работать с заказчиками. Уверена, что все вместе этот путь к импортонезависимости мы преодолеем.

Максут Шадаев во время пленарного заседания конференции отметил, что заказчики все больше выбирают российские программные продукты. Василий Шпак добавил, что в стране созданы индустриальные центры компетенций по шести направлениям: металлургия, химия, фармацевтика, торговля, электроника, машиностроение.

«Цель была одна – вовлечь крупных отраслевых заказчиков в процесс выбора тех решений, направлений, которые требуют дополнительной государственной поддержки с точки зрения развития софта, – добавил Максут Шадаев.

– Итоги подводить пока рано. Но хочу отметить, что такая синергия, связка заказчиков и разработчиков является условием для успешного развития. Мы понимаем, что, какими бы не были талантливыми разработчики, без заказчика, отраслевой экспертизы, без правильной постановки задач сделать конкурентоспособные решения нельзя.

То, что крупные заказчики повернулись лицом к нашей отрасли, к разработчикам при некотором стимулировании со стороны государства, говорит о том, что началась новая эпоха, когда бизнес вместе с IТ начал выстраивать глубокую кооперацию».