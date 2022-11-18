В России началось голосование за новое название Российского движения детей и молодежи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское движение детей и молодежи объявило о начале голосования за выбор нового названия.

Все желающие могут проголосовать с 18 ноября до 3 декабря 2022 года с помощью чат-бота за наиболее понравившееся название на официальной странице Российского движения детей и молодежи в социальной сети ВКонтакте.

Как уточняется, для голосования на выбор представлены 10 наиболее популярных вариантов названий, которые были предложены на Всероссийском конкурсе соавторов РДДМ.

По итогам общероссийского голосования будут определены лидеры, которых объявят 3 декабря.

Напомним, конкурс проходил с 20 июня по 16 ноября 2022 года в командном и индивидуальном треках. Всего на конкурс представили более семи тысяч названий для нового движения. 17 ноября объявлены победители конкурса. Далее все заявки были переданы в проектный офис Российского движения детей и молодежи.