Минобороны РФ назвало видео с расправой над российскими военными подтверждением живодерской сущности Киева

Минобороны РФ назвало расправу над российскими военными проявлением живодерской сущности Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны прокомментировало опубликованные видеокадры с расправой украинскими военными над российскими солдатами. Как заявили в ведомстве, инцидент в очередной раз указал на живодерскую сущность властей Украины.

«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», – сказано в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что намеренное и методичное убийство ВСУ российских военнослужащих не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения киевским режимом прав военнопленных. Как напомнили в Минобороны, этот случай – не единственное преступление против военнослужащих России, а распространенная практика, поддерживаемая Киевом и не замечаемая Западом.

Тем временем глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил пообещал направить видео с расправой над российскими военными в международные организации. Он назвал инцидент «демонстративным вызывающим преступлением» и нарушением всех возможных конвенций.

«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам, в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», – приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых, как демонстрируются кадры перед расстрелом бойцов военными Вооруженных сил Украины.