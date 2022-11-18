В Роспотребнадзоре предупредили об опасных вариантах вируса гриппа Фото: Ксения Высотина

В России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа. Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B, пояснили в Роспотребнадзоре.

- Варианты штаммов A(H3N2) и B, которые были выявлены специалистами в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. При этом, штамм "свиного гриппа" A(H1N1) ... все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей, - сообщили в ведомстве изданию Lenta.ru.

Эксперты Роспотребнадзора также добавили, что уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация.

Ранее ФАН писал, что эпидемический сезон гриппа начнется в России уже в ноябре. Как пояснил врач-иммунолог Николай Крючков, показатели заболеваемости гриппом начнут расти с ноября и вновь вернутся к показателям нормы к апрелю.

Также телеканал "360" сообщал, что эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и ОРВИ активизировался в России. В связи с этим россиянам призывают помнить о важности вакцинации.