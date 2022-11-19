Жители Одессы устроили акции протеста из-за отключения электричества

Одесситы возмущены тем, что им приходится долгие сутки сидеть без света Фото: из соцсетей

В Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества в городе. Информацию о данной массовой уличной протестной акции в Одессе распространило украинское интернет-издание "Страна.ua".

Многие одесситы, решившие поучаствовать в протестной акции, считают, что Киев якобы специально отбирает у них энергию и отдает другим населенным пунктам — «более патриотичным». В социальных сетях местные жители пишут о том, что за любое возмущение сложившейся ситуацией пользователей в крупных пабликах и чатах попросту блокируют, а некоторыми занимается Служба безопасности Украины (СБУ).

Массовые отключения электроэнергии начали происходить в Украине на фоне масштабных ударов Вооруженных сил России по многочисленным объектам критической энергетической инфраструктуры страны. В связи с обстрелами и повреждениями подстанций во многих населенных пунктах Украины проводят веерных отключения света.

Массированные удары по украинским инфраструктурным объектам наносятся российскими военными в ответ на неоднократные вопиющие террористические действия представителей киевского националистического режима (включая взрыв на Крымском мосту).