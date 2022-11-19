В Росэнергоатоме раскритиковали заявление МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине

МАГАТЭ действует крайне политизированно и откровенно тенденциозно, полагают в российской госкомпании Фото: REUTERS

Официально заявление МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщения о подготовке "грязной бомбы" не выдерживает никакой критики и имеет в первую очередь политическое предназначение, отметил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Отчет, которой говорит Карчаа, содержит информацию о том, что в ходе инспекций на целом ряде украинских объектов специалисты МАГАТЭ не смогли найти абсолютно никаких доказательств того, что Киев может готовить "грязную атомную бомбу".

Советник главы "Росэнергоатома" с подобной позицией категорически не согласен. "Заявлять так однозначно, что признаков незаявленной ядерной деятельности не обнаружено, по меньшей мере некомпетентно. И это указывает на то, что документ имел в первую очередь политическое предназначение", - рассказал Карчаа в эфире российского федерального телеканала "Россия 24".

Ранее о подготовке украинскими властями циничной провокации с использованием "грязной бомбы" на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" публично заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, у властей РФ имеются неопровержимые доказательства подготовки "грязной бомбы" на территории Украины. Более того, как отметил Путин, российская сторона "примерно понимает", на каких именно объектах могут готовить компоненты для "грязной бомбы".

Путин сообщил, что дал министру обороны РФ Сергею Шойгу поручение связаться с руководителями военных ведомств крупнейших мировых государств, чтобы предупредить их о подготовке киевским националистическим режимом подобных опасных действий.