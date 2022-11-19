Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты вместе с дочерью

Ким Чен Ын лично курирует ракетные пуски Северной Кореи Фото: REUTERS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Политик прибыл на полигон вместе со своей дочерью Ким Чжу Э, с которой он лишь недавно (около месяца назад) впервые появился на публике, сообщает британское издание Mirror.

Отмечается, что Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском ракеты "Хвасон-17". Этот пуск, по словам северокорейского лидера, подтвердил, что "ядерные силы КНДР добились максимальной способности сдерживать любую ядерную угрозу".

Как передает ЦТАК, ракета пролетела 999,2 км на максимальной высоте в 6040,9 км, время полета - 4135 секунд (чуть больше часа).

Ранее пусками ракет КНДР, которые практически ежедневно падают в исключительной экономической зоне Японии, публично возмутились как в Токио, так и в Вашингтоне.

В Госдепе США полагают, что действия Северной Кореи вносят серьезный дестабилизирующий фактор в ситуации не только в регионе, но и во всем мире. В Соединенных Штатах признают, что испытываемые Северной Кореей ракеты в перспективе могут представлять вполне реальную военную угрозу для Вашингтона.