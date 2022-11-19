В ООН призвали к расследованию убийства российских военнопленных и поиску виновных

ООН заявила о необходимости разобраться в кошмарной истории с убийством российских пленных боевиками ВСУ Фото: REUTERS

Заместитель официального представителя генсека ООН (Организации объединенных наций) Фархан Хак заявил информационному агентству РИА Новости о том, что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, комментируя данные о расстреле российских военных украинскими служащими.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — рассказал он журналистам.

Ранее в социальных сетях появилось шокирующее видео расправы украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными. По предварительной информации, резонансный инцидент произошел на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Депутат Госдумы, замглавы фракции "Единой России" Евгений Ревенко после случившегося заявил о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен быть предан суду, а нынешний киевский националистический режим - как можно скорее полностью демонтирован.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев в свою очередь сообщил о том, что, по его мнению, убийцы российских военнопленных достойны лишь одного наказания - смертной казни (этот вид наказания политик назвал "чистой карой").