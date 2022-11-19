Число погибших в результате взрыва на Сахалине достигло трех человек Фото: из соцсетей

По предварительной информации, из-под завалов в Тымовском доме на Сахалине извлекли трех человек. Об этом сообщает глава региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела 3 погибших жителей", - пишет губернатор Сахалинской области. На месте продолжают работу спасатели.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в поселке Тымовское произошло резонансное ЧП: 19 ноября 2022 года в жилом доме прогремел взрыв. В результате происшествия погиб один человек. Подробности происшествия выясняются.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно: изначально обсуждалась версия со взрывом бытового газа, однако сахалинский губернатор Лимаренко публично сообщил, что действительности она не соответствует, так как дом, где прогремел взрыв, вообще не был газифицирован.