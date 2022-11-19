Четвертый погибший найден под завалами дома на Сахалине, где произошел взрыв Фото: ТАСС

Из-под завалов взорвавшегося пятиэтажного дома в поселке Тымовском на Сахалине извлекли четвертого погибшего. Об этом сообщили экстренные службы.

"Найдено тело четвертого погибшего. Ведутся поиски еще двух человек, предположительно находящихся под обломками дома", - сказал собеседник агентства ТАСС в ведомстве.

Глава региона уточняет, что во время взрыва погибло двое детей. Еще 6 человек пока не удалось найти.

"По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей. Всего в подъезде проживало 33 человека, 6 из них пока не удалось найти", - пишет глава администрации Сахалинской области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что трех человек нашли погибшими под завалами рухнувшей части дома в Тымовском на Сахалине.

"Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов", - сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На месте работают спасатели. Подробностей произошедшего пока не сообщается. Известно лишь, что случилось все на Библиотечной, 6а в угловом подъезде.

"Комсомольская правда - Сахалин" опубликовала видео, на которое попал момент взрыва в жилом доме на Сахалине. Свидетелями ЧП стали дети и взрослые, которые гуляли неподалеку.