Белоусов заявил, что следующие несколько лет будут периодом «идеального шторма» в мировой экономике Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на брифинге на саммите АТЭС заявил, что следующие несколько лет будут периодом «идеального шторма» в мировой экономике, а попытки изоляции России ведут лишь к углублению кризиса.

«Дело в том, что предстоящие несколько лет - это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», - сообщил Белоусов.

Белоусов назвал первым трендом рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, которые были связаны с ВТО, где орган разрешения споров практически перестал работать. Вторым фактором стал «огромный долговой навес, который должен был бы рассосаться после кризиса 2009 года, но он не рассосался».

Белоусов рассказал, что «с другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные» встречи.

По словам Белоусова, «наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса».