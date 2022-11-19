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НовостиПолитика19 ноября 2022 17:49

Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Альянс будет защищать каждый дюйм своей территории, заверил глава Минобороны США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Фото: REUTERS

НАТО не ищет конфронтации с Россией и не будет втянута в конфликта на Украине, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«Дамы и господа, НАТО – это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России», – сказал глава Пентагона во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

В то же время Остин пообещал, что НАТО будет оказывать поддержку Украине «в ее оборонительной борьбе», «защищать каждый дюйм» территории альянса и укреплять коллективную оборону. По мнению главы Минобороны США, конфликт на Украине является крупнейшим кризисом безопасности со времен холодной войны и будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны

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