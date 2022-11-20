В Польше назвали условие для отправки войск на Украину

Польский политолог рассказал, в каком случае Варшава может ввести войска на Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска на Украину в случае дальнейшего ослабления Киева. Такой вариант развития событий допустил польский политолог Лешек Сыкульский.

«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь», - цитирует Сыкульского Gazeta Wyborcza.

Политолог заявил, что Варшава уже начала готовиться к участию в боевых действиях. Такой вывод Сыкульский сделал, проанализировав недавно принятые в стране законодательные акты, в частности, документ, восстанавливающий срочную военную службу и допускающий обязательную военную службу для женщин.

«Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — резюмировал политолог.

Напомним, в населенном пункте Пшеводув на территории Польши упали украинские ракеты, были убиты два человека. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда намекнул на поглощение Украины, заявив, что «границы больше не будет».

Тем временем глава белорусского КГБ Тертель заявил, что в Польше, Украине и Литве готовят вооруженные формирования для захвата власти в Белоруссии.